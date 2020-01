Türkischer Staatstrojaner in BRD beschafft

Waffen für den »Cyberkrieg« aus deutscher Produktion sind im Ausland begehrt. Deutsche Firmen lassen sich dabei offenbar nicht von den »äußerst restriktiven« Exportbeschränkungen der Bundesregierung beeindrucken. So steht das Münchener Firmenkonglomerat um die Finfisher GmbH im Verdacht, ihren Staatstrojaner »Finspy« illegal an türkische Dienste verkauft zu haben. Ein Bündnis aus dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), der Organisation »Reporter ohne Grenzen«, der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und dem Nachrichtenportal netzpolitik.org hat gegen das Unternehmen sowie die Finfisher Labs GmbH und die Elaman GmbH Strafanzeige erstattet. Mit ihrem Beitrag zum 36. Chaos Communication Congress erläuterten Thorsten Schröder, Sicherheitsforscher des Chaos Computer Clubs (CCC), und Ulf Buermeyer, Amtsrichter in Berlin sowie Mitgründer und Vorsitzender der GFF, am Sonntag in Leipzig, auf welche Indizien sich die Anzeige stützt.

Ausl...