»Drogensucht ist eine chronische Krankheit«

In der BRD dürften in dieser Woche etliche Sektkorken geknallt haben, gefolgt von heftigen Kopfschmerzen am Neujahrstag. Jährlich veröffentlicht die Bundesregierung einen Drogen- und Suchtbericht, in dem es allerdings weniger um die sogenannte Volksdroge Alkohol geht. Worum handelt es sich bei dem Papier?

Seit 1999 geht der Bericht durchaus detailliert auf Drogenhilfeprojekte und Entwicklungen im Suchtbereich in Deutschland ein. Allerdings lässt er zentrale Fragen unbeantwortet.

Welche sind das?

Etwa die nach den kurz-, mittel- und langfristigen Zielen der Drogenpolitik, und wie diese innerhalb von Aktionsprogrammen umsetzbar wären. Aber auch Fragen nach Erfolg und Angemessenheit der Drogenkontrolle mittels des Strafrechts oder besser der Auswirkungen der »Kontrollversuche« auf Drogengebraucher und deren soziales Umfeld. Wir wiederum fragen nach der Glaubwürdigkeit in diesem Feld der Gesundheits- und Strafrechtspolitik und auch nach Risikoabschätzungen be...