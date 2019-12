Mittelmeer, versinkendes

In der Vorweihnachtszeit machte die Nachricht die Runde, dass man die Sängerin Lena Meyer-Landrut auf Instagram beim Bahnfahren betrachten könne und sie die Fotos mit dem Kommentar versehen habe: »Für mehr sleepy realness auf insta. Aber don’t judge den Hochglanz shit, weil das macht auch Bock.« Für Uneingeweihte ist es ein Rätsel, was sie damit sagen wollte, aber davon geht das Abendland nicht unter. Es wäre sogar sehr schön, wenn ein das Denglische inbrünstig hassender AfD-Wähler einmal gemeinsam mit Lena Meyer-Landrut und einem Dutzend ihrer Follower in einem Fahrstuhl steckenbliebe und sich zehn Stunden lang deren Geplapper anhören müsste. Eine berückende Vorstellung.

Gleichfalls im Dezember meldete die Münchner TZ unter der Dachzeile »Es wird immer vulgärer« in stark gebrochenem Deut...