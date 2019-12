Drei Tage sind nicht genug

Nachdem das Management der Lufthansa-Gruppe kurz vor Weihnachten einen Schlichtungsversuch hat platzen lassen, kündigte die Flugbegleitergewerkschaft UFO am Freitag an, die Lufthansa-Tochter Germanwings über Silvester für drei Tage zu bestreiken. »Offenbar müssen wir nochmal auf die Straße«, sagte ein Sprecher. Am Samstag zeigte die Airline dann ein vermeintliches Entgegenkommen und bot den Germanwings-Flugbegleitern die Übernahme des Teilzeittarifvertrags der Konzernmutter an. Der Streik wird trotzdem stattfinden.

Dabei ist ein Teilzeittarifvertrag in der Tat die Kernforderung der Flugbegleiter in der Auseinandersetzung mit Germanwings. Doch das kurz vor dem Streik per Pressemitteilung lancierte Angebot ist aus UFO-Sicht eine Finte. Auf der Website richtet sich die Tarifkommission an die Gewerkschaftsmitglieder: »Wer genau liest, sieht, dass man uns nicht den von uns verhandelten Tarifvertrag, sondern die Regelungen der Lufthansa aufs Auge drücken will.«...