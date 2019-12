Beweise weggewischt

Sie nahmen ihn fest, fesselten ihn in einer Polizeizelle auf eine feuerfeste Matratze, brachen ihm eine Rippen und das vordere Schädeldach. Als ihr Opfer bewusstlos war, bespritzten sie es mit Brandbeschleuniger und zündeten es an. Das ist der wahrscheinlichste, weil wissenschaftlich nachvollziehbare Ablauf im Fall des am 7. Januar 2005 im Dessauer Polizeirevier ums Leben gekommenen Oury Jalloh. Für diese Version wurde im Jahr 2019 ein letzter sachverständiger Beweis geliefert. Demnach wurde der 36jährige Mann aus Sierra Leone bereits vor seinem Tod durch Dritte schwer verletzt. Das Jahr 2019 offenbarte darüber hinaus den Blick in einen behördlichen Abgrund aus dreister Ignoranz: Staatsanwälte, Richter und Politiker decken mutmaßliche Mörder in Uniform.

Der Beweis für die Misshandlungen stammt von Boris Bodelle. Im Auftrag und auf Kosten der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh hat der Chefradiologe der Universitätsklinik Frankfurt am Main Röntgenbilder ...