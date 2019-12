Die Berliner »produzieren« täglich 800 Tonnen Scheiße, die im Klärwerk verbrannt werden. Der Philosoph Guillaume Paoli wiederum hat sich tiefschürfende Gedanken über die sogenannten Flachspüler gemacht, bei denen man sich sein »Geschäft« noch mal angucken kann, bevor man die Kacke wegspült – und die es seiner Meinung nach nur in Deutschland gibt, der Rest der Welt bevorzuge Tiefspüler oder Hocktoiletten.

In Indien, wo es einen enormen Mangel an Toiletten gibt, sah ich morgens in Mumbai vom Vorortzug aus Tausende Männer auf die Gleise scheißen. Die Frauen hockten sich lieber nachts hin, aus Scham.

Noch immer haben sechs von zehn Menschen auf der Welt keinen Zugang zu einer Toilette. 2001 wurde laut Wikipedia die Welttoilettenorganisation gegründet, der es um die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse geht. Den 19. November erklärte sie zum »Welttoilettentag«. In der neuen Ausgabe von Sinn und Form berichtet eine Autorin von ihrer Schülerreise in die So...