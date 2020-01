Größe ohne Gerecktheit

Durch die Wälder und Felder Friedrichrodas streifend, zeichnete Ernst Barlach die Krautpflückerin, den mondbeschienenen Weg, das große Rund der Berge, den Jäger … Dabei sah er »die einfache Form«: »Wo ich früher zehn Linien gebraucht hatte, brauchte ich plötzlich nur noch drei«. Den Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller Ernst Barlach, der am 2. Januar 1870 im holsteinischen Wedel als Sohn eines Arztes geboren wurde, führten die künstlerischen Lehr- und Wanderjahre zum Studium an die Königliche Kunstakademie nach Dresden (1891–1895) und zweimal nach Paris (1895 und 1896), entscheidend für ihn aber wurden die »Atempausen der Stille und des Ruhens« im Thüringer Wald. Mehrmals hielt sich der junge Künstler bei seiner Mutter und dem jüngeren Bruder Hans in Friedrichroda auf, den Berg Gottlob vor Augen.

Einflüsse aus dem Naturalismus (Constantin Meunier) und dem Jugendstil treten in der Plastik »Die Krautpflückerin« von 1894, seiner Abschlussarbeit als Meister...