Schlesinger, Hattop

Kameramann Martin Schlesinger liebte Filme, deren Bildgewalt kein Selbstzweck war. Er bewunderte »große Russen« wie Andrej Tarkowski, über den er seine Diplomarbeit an der Babelsberger Filmhochschule (HFF) schrieb. Schlesingers erster Kinofilm »Coming out« gewann auf der Berlinale 1990 einen Silbernen Bären, und er freute sich, dass der berühmte Kollege Michael Ballhaus danach auf ihn zukam, um zu fachsimpeln. Damals war Schlesinger als DDR-»Nachwuchs« gerade 40 geworden und hatte schon einiges hinter sich. Zunächst hatte er beim DDR-Fernsehen für die »Aktuelle Kamera« gearbeitet. An der HFF konnte er sich mit seinem Regie-Kommilitonen Herwig Kipping beim Diplomfilm »Hommage à Hölderlin« in schwelgerischen Bildern ausleben.

Schlesingers wichtigster Regisseur aber war wohl Hein...