Lauter spielen

Der folgende Text ist die für junge Welt überarbeitete und ergänzte Printfassung eines im Oktober auf SWR 2 gesendeten Musikfeatures. Das Ineinander von Text und Musik macht ein Musikfeature aus, die Printausgabe einer Zeitung kann das nicht bieten. Damit Leserinnen und Leser trotzdem das Gelesene akustisch überprüfen können, gibt es in der Onlinefassung des Beitrages auf www.jungewelt.de die Möglichkeit, sich per Link jeweils den Klavierklang anzuhören, von dem im Text die Rede ist. (jW)

Kleine Messingtangenten. Die Klavierbauerin Kerstin Schwarz präludiert, während sie redet, auf einem von ihr kopierten Clavichord vom Ende des 18. Jahrhunderts. Die Tangenten sind am Ende der Taste befestigt, sagt sie, oft nur hineingesteckt; sie werden durch den Druck des Fingers aufs eine Ende der Taste am anderen Ende nach oben befördert, so dass sie gegen die Saite schnellen. Wir sitzen in ihrer Wohnung im sachsen-anhaltischen Zerbst. Kerstin Schwarz hat ihr Handwerk...