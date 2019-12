Von allen für alle

In der Weimarer Republik polarisierte sich die Gesellschaft im Zuge der kapitalistischen Krise zwischen den Kräften der Revolution und der Konterrevolution. Das hinterließ Spuren auch in der Literatur. Strategien des Schreibens im Kontext des politischen Kampfes bildeten sich heraus. »Kunst ist Waffe«, lautete eines der prominenten Schlagworte. Was lässt sich von diesen Strategien für die heutigen Auseinandersetzungen auf dem Feld der Literatur lernen? Wir dokumentieren im folgenden den zweiten und letzten Teil des gekürzten und überarbeiteten Vortrags, den Ingar Solty am 19. September 2019 bei der Konferenz »Literatur im politischen Kampf« des Schriftstellernetzwerks »Richtige Literatur im Falschen« im Münchner Gewerkschaftshaus gehalten hat. (jW)

In seinem Aufsatz »Literatur und Politik« führte der Schweizer Soziologe und Schriftsteller Urs Jaeggi 1972 aus, dass ein Schriftsteller sein Thema nur bedingt selbst frei wählen könne. »Er vermag weder die his...