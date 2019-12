Streit um Waffenschmiede

Maximale Transparenz bei Heckler & Koch: Das forderten Mitglieder des Bündnisses »Kritische Aktionäre« am Donnerstag im baden-württembergischen Rottweil. Dort hat ein außerordentlicher Aktionärstreff der Waffenschmiede begonnen. Hintergrund ist ein Machtkampf von Anteilseignern um das Unternehmen, das in der Vergangenheit mehrfach wegen illegaler Waffenlieferungen und Preisabsprachen im Fokus der Justiz stand. Die Luxemburger Finanzholding Compagnie de Développement de I’Eau (CDE) will die Aktiengesellschaft übernehmen, wie jW am 19.12. berichtete. Nun ringen die Holding und der derzeitige Mehrheitseigner Andreas Heeschen um Einfluss im Aufsichtsrat.

Heeschen hält bislang die meisten Anteile an der Rüstungsfirma mit Hauptsitz in Oberndorf am Neckar und weiteren Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich und den USA. Im November hatte er angekündigt, die Mehrheit abgeben zu wollen. Die am Mittwoch bekannt gewordene geplante Übernahme durch CDE muss ...