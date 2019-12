Gute Geister

Kaum zu glauben, doch die letzte Tournee, die Sean O’Hagan und seine Band The High Llamas durch die Bundesrepublik führte, reicht ins Jahr 1998 zurück. Das Londoner Quintett um den irischen Multiinstrumentalisten hatte da sein viertes Album »Cold and Bouncy« herausgebracht, das die Verschmelzung aus kalifornischem Sunshinepop, südeuropäischer Filmmusik der 60er und zeitgenössischer Electronica weiter vorantrieb. Am nüchternen Erscheinungsbild der damaligen Enddreißiger sollte sich aber auch im hippen Kontext, in dem sie sich plötzlich als Peers von Mouse On Mars bewegten, wenig ändern. Als 1999 ihr Meisterwerk »Snow Bug« erschien, war das Promotionspulver der Plattenfirma verschossen und die angekündigte Deutschlandtour fand gar nicht mehr statt. Wer sich die faszinierenden Instrument-wechsel-dich-Darbietungen der Klangzauberer anschauen wollte, musste fortan England ansteuern. Und selbst dort waren die High Llamas oft nur bei besonderen Anlässen – wie au...