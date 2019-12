Merkwürdige Koinzidenz

Die Beiträge zum Thema Geschlechterverhältnisse in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Z sind im Kontext der diesjährigen »Marxistischen Studienwoche« mit dem Titel »Geschlechterverhältnisse aus historisch-materialistischer Sicht« entstanden. Die Bedeutung dieses Themas ergibt sich aus globalen feministischen Bewegungen wie der »#MeToo«-Bewegung, der »Ni Una Menos«-Bewegung vor allem in latein- bzw. mittelamerikanischen Ländern, aus dem Manifest »Feminism for the 99%« oder den Frauenstreiks vom März diesen Jahres. Auf der anderen Seite nehmen frauenfeindliche Bewegungen zu: Zu nennen sind hier der »Marsch für das Leben« oder ein Faschofeminismus, wie er in der AfD vertreten wird.

Maßgebend für die Relevanz des Themas sind zudem weitreichende sozialstrukturelle Veränderungen, die auf eine stark angestiegene Frauenerwerbstätigkeit in der Bundesrepublik, auf den Widerspruch zwischen einer hervorragend qualifizierten Frauengeneration und deren in weiten Teilen ...