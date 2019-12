Wenn ein Achtklässler einem anderen Achtklässler nachsagt, dass ihm ein dritter Achtklässler eine Möhre ins Rektum gesteckt habe, tun sicherlich alle Beteiligten gut daran, diese Affäre unter sich zu regeln. Sollte sie größere Kreise ziehen, wäre ein Rüffel vom Direx an die Adresse des Denunzianten fällig, und dann könnte es auch nicht schaden, dessen Eltern zu verständigen und sie an ihre erzieherischen Pflichten zu erinnern.

Leider gibt es nun aber auch erwachsene Rotzlöffel, die ihre auf dem gleichen Niveau angesiedelten Streitigkeiten in aller Öffentlichkeit austragen und keiner Erziehungsmaßnahme mehr zugänglich sind. Am 4. Dezember 2019 äußerte sich der Rapper Fler in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu dem Gerücht, dass ihm einmal eine Möhre ins Rektum gesteckt wo...