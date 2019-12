Wohnungslos – Wenn ­Familien kein Zuhause haben

Europäische Werte, Sozialstaat – alles Gerede: Experten schätzen, dass 32.000 Kinder in Deutschland von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Genaue Zahlen gibt es nicht – wie für die Superreichen auch –, denn bislang existiert keine bundesweite Statistik. In den Großstädten mit hohem Mietniveau sind die meisten Notunterkünfte voll. Ein Filmteam begleitete wohnungslose Familien und zeigt, was es für Kinder und deren Eltern bedeutet, wenn ihnen ein eigenes Zuhause fehlt. Und wen es tröstet, der kann bei all dem Elend auf einen neuen Dickens oder Zola hoffen.

3sat, 20.15 Uhr

Makro

Die Macht der ­Treibhausgase

Deutschland will mit dem Klimaschutzpaket den CO2-Ausstoß bis 20...