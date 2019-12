Konservative Handschrift

Mittwoch abend stimmte die sächsische CDU auf einem eigens einberufenen Parteitag in Radebeul für eine Koalition mit SPD und Grünen. Nur 20 Delegierte verweigerten der ersten »Kenia-Koalition« in Sachsen ihre Zustimmung. Aus der Landtagswahl am 1. September war die CDU trotz Verlusten als stärkste Kraft hervorgegangen.

Vor dem Urnengang hatte sich ein Teil der Christdemokraten im Freistaat für eine Kooperation mit der AfD nach der Wahl ausgesprochen. Dass sich diese Kräfte nicht durchgesetzt haben, wird von verschiedenen Seiten dem amtierenden Ministerpräsidenten...