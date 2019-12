Durchwursteln mit Klöckner

Seit Generationen in Familienbesitz, garantiere man »ein ehrliches Produkt mit unverwechselbarem Geschmack in höchster Qualität«, wirbt die Firma »Thalheimer Bauernwurst« aus der Oberpfalz auf ihrer Webseite. Ende November schlug das Bundesamt für Verbraucherschutz Alarm. In den Verpackungen der Sorten »Kräuter-, Klassik-, Bacon-, Apfel- und Zwiebelgriebenschmalz« befinde sich mitunter »Metalldraht«. Lust auf mehr? Bitteschön: Solche und ähnliche Warnungen vor verunreinigten Nahrungsmitteln wurden in diesem Jahr schon 183 Mal ausgesprochen – Tendenz steigend. 2015 waren es nur 100 Beanstandungen.

Gibt es also mehr schwarze Schafe als früher, oder fliegen nur mehr von ihnen auf, weil die Behörden genauer hinsehen? Letzteres bestimmt nicht, im Gegenteil. Recherchen der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch haben ergeben, dass jede dritte vorgeschriebene Routinekontrolle bei Lebensmittelerzeugern ausfällt. Für die am Mittwoch vorgestellte Studie hat der Ve...