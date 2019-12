Blaue Kolonialherren

Bruce Gilley findet alles halb so schlimm, was in der Kolonialzeit in Afrika geschehen ist. Im Gegenteil, das sei eine segensreiche Zeit für den Kontinent gewesen. Guinea-Bissau etwa habe sich nach dem Abzug der Portugiesen zu einer »Kloake menschlichen Leids« entwickelt. Und sollten die Belgier nicht besser in den Kongo zurückkehren? Derartige Thesen verbreitete der Politologe von der Portland State University in Oregon, der sich sonst eher mit Asien und speziell China befasst, im September 2017 in einem Aufsatz in der Fachzeitschrift Third World Quarterly. Die Fachwelt schüttelte überwiegend den Kopf; einige Redakteure schmissen nach der Veröffentlichung hin. Für die Bundestagsfraktion der AfD ist das genau der richtige Mann. Für Mittwoch abend hatte sie den US-Professor zu einem Vortrag in ihren Fraktionssaal eingeladen. Vor dem Bundestag war eine Gegendemonstration geplant.

