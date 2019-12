Zurück zur Kürzungspolitik

Seit Mitte Oktober dieses Jahres sind die Nationalliberalen (PNL) in Rumänien wieder an der Macht. 2014 hatten sie ihren Wandel von einer liberalen hin zu einer liberalkonservativen Partei noch damit unterstrichen, dass sie im EU-Parlament von der Parteienfamilie der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) zur Europäischen Volkspartei (EVP) wechselten. Zuvor waren sie eine klassische neoliberale Partei, viele ihrer Hauptfunktionäre waren an den Kürzungsmaßnahmen der 2010er Jahre beteiligt. Derzeit tritt allerdings der noch sehr viel radikalere Rand der Partei in den Vordergrund, beispielsweise wurde Florin Catu, ein Libertärer und Antisozialist, zum Finanzminister der neuen Regierung ernannt.

Catu ist Teil einer einflussreichen Gruppe, die die Ökonomische Akademie in Bukarest, die wichtigste Wirtschaftsschule des Landes, dominiert, und diese Gruppe pflegt sehr gute Beziehungen zur Führung der Nationalliberalen. Zum ersten Mal werden sie nun...