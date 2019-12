»Es geht niemals um Menschenrechte«

Am Freitag ruft die »Stadtteilinitiative Kreuzberg 36« mit einer Kundgebung dazu auf, die Bundeswehr abzuschaffen. Ein hehres Ziel. Wie kommen Sie zu dieser Forderung?

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte kürzlich in einem Vortrag an der Bundeswehr-Universität in München, dass es künftig mehr Einsätze deutscher Soldaten weltweit geben soll als bisher schon. Unumwunden machte die CDU-Vorsitzende klar, es solle dabei um strategische und ökonomische Interessen Deutschlands und Europas gehen. Hinter den bisherigen Einsätzen steckt freilich nichts anderes, bloß wurde es nicht so klar geäußert. Als sich vor rund zehn Jahren der damalige Bundespräsident Horst Köhler derart offenbarte, hatte er deshalb noch zurücktreten müssen. Kramp-Karrenbauer kann dies aber jetzt öffentlich ankündigen, ohne dass ein nennenswerter Aufschrei zu vernehmen wäre. Deutschland ist also bereit, für seine wirtschaftlichen Interessen Kriege zu führen.

An welchen Beis...