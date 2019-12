Im Grunde scheint schon auf Seite 17 das Wesentliche gesagt: »Obwohl ich mich nicht erinnere, dass meine Mutter sie gesungen hätte, kenne ich schon mit sechs Jahren, ich weiß nicht woher, einige Klassiker der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung und kann sie auswendig. Unter anderem: ›Wann wir schreiten Seit’ an Seit’‹ und ›Brüder, zur Sonne, zur Freiheit‹.« Als wollte er Didier Eri­bons derzeit sehr angesagte Determinismustheorie illustrieren, schildert Hannes Wader in seiner Autobiographie »Trotz alledem« sein Leben als ein Ringen mit dem, was ihm in die Wiege gelegt worden ist, aufgewachsen auf dem platten Land bei Bielefeld in einer Familie, die der »kleinbäuerlich-landproletarischen Schicht« angehörte: »Ich bin und bleibe, so nennt man das wohl: ›deklassiert‹.«

Aufmerksamkeit ist für den 1942 geborenen Hans kaum vorhanden, die Eltern sind in prekären Verhältnissen beschäftigt, es fehlt an Geld und mithin Zeit. Einen Weg zur Sonne, zur Freiheit eröff...