Elitärer Zuschussbetrieb

Privatschulen boomen. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom Vorjahr besuchen inzwischen fast neun Prozent aller Schüler in Deutschland eine Lehranstalt in kirchlicher, reformpädagogischer oder unternehmerischer Trägerschaft. Seit 1990 hat sich der Anteil nahezu verdoppelt. Es steht außer Frage: Der Erfolg von Waldorf, Montessori und Co. ist Ausdruck eines öffentlichen Schulsystems im Niedergang. Die private Konkurrenz verspricht bessere Ausstattung, bessere Betreuung, bessere Noten – kurzum bessere Zukunftschancen für den Nachwuchs. Aber können die Privaten die Erwartungen auch erfüllen?

Zumindest was ihre Finanzen angeht, ist das eindeutig zu bejahen, wie eine aktuelle Analyse des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) belegt. Dabei haben Forscher anhand von Zahlen des Statistischen Bundesamts ermittelt, über welche Mittel Privatschulen verfügen, wie sich ihr Budget zusammensetzt und wo sie dabei im ...