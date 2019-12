»Viele erzählten, ihre Chefs hätten sie freigestellt«

Am Montag demons­trierten einige Hundert Menschen in Berlin gegen den sogenannten Mietendeckel (siehe jW vom Dienstag). Die dahinter stehende Immobilienlobby verkauft ihr Anliegen als Sorge um den sozialen Zusammenhalt, der von den Plänen des Senats aus SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen gefährdet sei – ein Aufstand der Gerechten also?

Es gibt ein Foto, das die ganze Veranstaltung treffend zusammenfasst. Veröffentlicht wurde es auf der Facebook-Seite der Berliner FDP. Zu sehen ist deren Landesvorsitzende Sebastian Czaja in gelber Warnweste, Seite an Seite mit Handwerkern, die gegen den Senat demonstrieren. Die Vertreter der großen Immobilienunternehmen, der Bauwirtschaft und ihr parlamentarischer Arm waren auf der Straße und haben dabei Symbole und Erkennungszeichen derjenigen für sich benutzt, die sich gegen Kapitalinteressen zur Wehr...