Interessenkonflikt in UKE-Klinik

Der Fall hatte für Entsetzen gesorgt und ein Schlaglicht auf die Zustände in deutschen Psychiatrien geworfen. Am 21. April, Ostersonntag, wurde der 34 Jahre alte Kameruner William Tonou-Mbobda vor der Tür der psychiatrischen Tagesklinik des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) brutal zwangsfixiert. Er starb wenige Tage später auf der Intensivstation des UKE. Am Donnerstag befasste sich der Wissenschaftsausschuss der Bürgerschaft mit dem Vorgang. Die Linksfraktion kritisierte am Freitag, auch nach der Sitzung seien noch viele Fragen offen.

Mbobda soll an Schizophrenie gelitten haben und hatte sich freiwillig in Behandlung begeben, er habe außerdem einen Herzfehler gehabt. Staatsanwalt Lars Mahnke bestätigte vor dem Ausschuss, was nach den Schilderungen des Übergriffs durch Zeugen auf der Hand gelegen hatte. Ursächlich für den Tod Mbobdas sei im strafrechtlichen Sinn das Vorgehen der drei Security-Mitarbeiter gewesen, die den Afrikaner fixiert ha...