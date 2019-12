Timothée Chalamet ist so dermaßen süß. Besonders knuffig kommt er in teuren englischen Tweedanzügen, kokett und flirty mit großen, grüngelben Augen und dichtem Lockenkopf daher. Ein lebendiger Holden Caulfield mit guten Genen, einem Haufen Bargeld in der Tasche und gepflegtem Geschmack für die feinen Künste. Schauspielern kann der Sohn einer Manhattan-Immobilienmaklerin und eines UN-Mitarbeiters leider nicht besonders gut. In »A Rainy Day in New York« meint der Kinobesucher 92 Minuten lang, einem sehr selbstbewussten Teenager beim Üben einer Robert-De-Niro-Imitation zuschauen zu müssen. Man nehme drei bis vier überzogene Gesichtsausdrücke, etwas aufgesetzte Sonderlichkeit, ein bisschen Charme und Fick-mich – fertig ist die Schauspielkunst. So funktioniert Hollywood seit mehr als 100 Jahren.

Woody Allens wie gewohnt überaus geschwätziges Drehbuch voller selbstreferenzieller One-Liner und geistreich verintel...