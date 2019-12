Neonaziangriff auf Zeugin

Viel wurde diese Woche aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht über die Attacke auf die 36jährige Münchnerin am Montag morgen bekannt gegeben. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft vom Donnerstag hatte die Frau am Montag gegen 8.30 Uhr den Notruf gewählt – zwei Männer hätten sie in ihrer Wohnung angegriffen, gegen den Kopf geschlagen und gewürgt. Außerdem hätten sie an der Wand einen Schriftzug hinterlassen. Nach Berichten der Münchner Tageszeitung TZ und der Bild soll es sich um ein Bibelzitat handeln. Laut Staatsanwaltschaft vermutet die Betroffene, dass sie wegen ihres Engagements gegen extreme Rechte überfallen worden sei. Der polizeiliche Staatsschutz ermittle gegen Unbekannt. Bisher sei unklar, wie die Männer ihre Adresse herausgefunden hätten, hieß es. Sie hatte offenbar nicht damit gerechnet und arglos die Tür geöffnet, als sie geklingelt hatten.

Nach Informationen von junge Welt sollte die 36jährige Anfang der Woche als Zeugin in eine...