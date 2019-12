»Regieren ist noch keine Machtoption«

Am kommenden Wochenende findet in Berlin das Gründungstreffen der »Bewegungslinken« statt. Man wolle die Partei Die Linke erneuern, heißt es. Angesichts bereits existierender Strömungen und Gruppen: Warum hat es der Partei an diesem Zusammenschluss gefehlt?

Wir wollen keine klassische Strömung sein. Unser Anliegen ist es, die politische Kultur zu erneuern. Wir wollen eine aktivistischere und stärker an Bewegungen orientierte Partei, die sich mehr im Alltag einmischt und nicht all ihre Energie auf die Mitarbeit in Institutionen verwendet.

Die »Bewegungslinken« wollen offen für »Aktive ohne Parteibuch« sein. Das Anliegen erinnert an die Sammlungsbewegung »Aufstehen«, oder täuscht der Eindruck?

Nein, mit »Aufstehen« hat das nichts zu tun. Unser Interesse ist, dass die Türen zwischen gesellschaftlichen Bewegungen und der Linkspartei aufgestoßen werden. Viele Menschen sind heute in linken Initiativen aktiv, würden aber niemals einer Partei beitreten. Diese Men...