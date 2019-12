Makro

Laue Löhne

Heute arbeiten in Westdeutschland nur noch 57 Prozent aller Beschäftigten in einem Betrieb mit Tarifbindung, in Ostdeutschland sind es ganze 44 Prozent. Dieser Trend ist nicht auf Deutschland beschränkt. Besonders gering ist die Tarifbindung inzwischen in Großbritannien. Europaweit sind vor allem die jüngeren auf dem Arbeitsmarkt von niedrigen Einkommen und befristeten Verträgen betroffen. Daran hängen die Rente, die Steuereinnahmen, daran hängt eigentlich alles: Die Lohnfrage ist die Zukunfts-, aber vor allem auch die Gegenwartsfrage.

