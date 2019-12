Offener Schnürsenkel

Einer der liebenswerten Unterschiede zwischen Nicole (Scarlett Johansson) und Charlie (Adam Driver) ist der, dass sie die Schraubverschlüsse an Konservengläsern, an denen er sich vergeblich abmüht, spielend leicht öffnet – aufgrund ihrer »starken Arme«, die er wiederum unwiderstehlich sexy findet. Charlie dagegen schließt die Schranktüren, die sie offen stehen lässt, und sammelt ihre herumliegende Wäsche vom Fußboden auf. So die Ausgangslage in einer wunderbaren Partnerschaft zwischen zwei wunderbaren Menschen, die dabei sind, sich scheiden zu lassen.

Dass dieser Entschluss nicht darin gründet, dass sie sich nicht mehr verstehen, trägt zur Tragik dieser Geschichte bei, die minutiös aufschlüsselt, wie sehr ein Scheidungsprozess eine Beziehung belasten kann. Nicole wünscht sich ein anderes, selbstständigeres Leben und mehr Anerkennung, und Charlie schafft es lange nicht, sich der Tatsache zu stellen, dass sie beide nun Antagonisten sind, anstatt gemeinsam z...