»Der Auftritt war unglaubwürdig und deplaziert«

Als in dieser Woche Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von Bündnis 90/Die Grünen auf einer Pressekonferenz der neuen Initiative »United 4 Rescue« auftrat, reagierten Sie von »Seebrücke Hamburg« mit Unverständnis. Ist es nicht zu begrüßen, wenn eine führende Politikerin sich für die Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer einsetzt?

Unsere Kritik richtet sich nicht gegen »United 4 Rescue«, sondern dagegen, im beginnenden Bürgerschaftswahlkampf ausgerechnet die grüne Kandidatin für das Amt der Ersten Bürgermeisterin aufs Podium zu setzen. Es wurden keine kritischen Fragen über die bisherige Untätigkeit des »rot-grünen« Senats in Sachen Seenotrettung und die skandalösen Zustände in der Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung gestellt. Der Auftritt von Fegebank war unglaubwürdig und deplaziert. Die Erstaufnahme im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist faktisch ein ANKER-Zentrum unter anderem Namen, in dem geflüchtete Menschen isoliert werden, um sie mögli...