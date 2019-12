Wie von der Kette gelassen

Sogar der durch manipulierte Abgaswerte in Verruf geratene VW-Konzern ist um sein Image besorgt, wenn die AfD auftaucht. Den Schriftzug »Volkswagen« an der gleichnamigen Halle in Braunschweig ließ das Unternehmen aus dem benachbarten Wolfsburg vorsorglich verdecken, bevor dort am vergangenen Wochenende rund 600 Delegierte zum Bundesparteitag der »Alternative für Deutschland« zusammenkamen. Mit den Schmuddelkindern rechtsaußen will kaum einer etwas zu tun haben – aber genau das soll sich jetzt ändern.

»Wir müssen nun regierungswillig und -fähig werden. Das ist uns aufgetragen«, rief der mit 69,2 Prozent wiedergewählte AfD-Chef Jörg Meuthen am Sonntag aus. Mit Blick auf mögliche Neuwahlen im Bund nach der Wahl der neuen SPD-Spitze erklärte er, die Partei müsse »bereit sein«, denn »es läuft alles auf uns zu«. Auch professioneller müsse man werden. Der bisherige Kochef Alexander Gauland, der nicht mehr antrat und zum ersten Ehrenvorsitzenden der AfD gewählt w...