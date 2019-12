Erde unter Wasser

Wohnen im Klimachaos

Wo wohnen wir in Zukunft? Bäume wären gar nicht so schlecht, wenn unten das Wasser steht. Experten rechnen damit, dass der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um zwei Meter ansteigen wird. Millionen Menschen, zum Beispiel aus Mumbai, Tokio, Miami, New Orleans und New York, müssten fliehen. Ganze Stadtteile werden unter Wasser liegen. Deshalb sind Ideen, die aus der Science-Fiction-Literatur stammen, aktuell: Städte im Meer und unter Wasser könnten für Millionen Menschen zum Zufluchtsort werden.

3sat, 20.15 Uhr

Könnes kämpft: Mietpreiswahnsinn

Wird Wohnen zum Luxus?

Wie wohnen wir heute? Dreißig Prozent des Nettoeinkommens werden in Deutschland d...