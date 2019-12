Rotlicht: Bonapartismus

In einem Buchtitel hieß es 2018: »Die neuen Bonapartisten. Mit Marx den Aufstieg von Trump und Co. verstehen« (herausgegeben von Martin Beck und Ingo Stützle, Karl-Dietz-Verlag Berlin). In dem Band geht es neben dem US-Präsidenten u. a. um die »starken Männer«, die in verschiedenen Ländern, zumeist getragen von einer nationalistischen Welle, gegenwärtig regieren.

Parallelen zu den Herrschaftsformen Napoléons I. (1769–1821) und seines Neffen Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873), der nach seinem Staatstreich am 2. Dezember 1851 als Kaiser Napoléon III. bis zu seiner Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870 regierte, zogen schon Karl Marx und Friedrich Engels, die Autoren mit der wirkmächtigsten Deutung des Begriffs »Bonapartismus«. Engels sah z. B. im deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck (1815–1898) einen »Louis-Napoleon, übersetzt aus dem französischen abenteuernden Kronprätendenten in den preußischen Krautjunker und deutschen Korpsbursc...