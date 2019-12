Hosalla, Beetz, Anderson

Thüringen prägte den Lebensweg einiger Künstler. So war Hans-Dieter Hosalla, dessen 100. Geburtstag am Sonntag begangen werden kann, ein Erfurter. Nach dem Musikstudium kam er von Weimar und Meiningen 1951 nach Berlin, wo er ab 1956 für rund drei Jahrzehnte als musikalischer Leiter am Berliner Ensemble wirkte. Er schuf Bühnenmusiken zu legendären Aufführungen wie Brechts »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui« oder Volker Brauns »Großer Frieden«. Auch zahlreiche moderne Filmmusiken, vom Pantomimenfilm »Der junge Engländer« (1958) über Konrad Wolfs »Professor Mamlock« (1961) und »Der geteilte Himmel« (1964) bis zum Indianerfilm »Apachen« (1973), stammen aus seiner Feder. Er starb 1995.

Aus Neustadt am Rennsteig stammt der Mediziner und Autor Dietmar Beetz, der in Leipzig studierte und den es als Schiffsarzt nach Guiné-Bissau, Angola, China und Vietnam verschlug. D...