Minister beraten über neuen Abschiebestopp

Die Syrer sind die größte Gruppe unter den Flüchtlingen, die seit 2013 nach Deutschland gekommen sind. Dass sie bald in ihre Heimat zurückkehren müssen, ist eine stets wiederkehrende Forderung konservativer und rechter Politiker. In Syrien gibt es jedoch nach Einschätzung der Bundesregierung aktuell keine Region, in der Flüchtlinge ohne Risiko leben können. Das geht aus einem vom Auswärtigen Amt verfassten internen Bericht vom 20. November hervor. Darin heißt es, dass die Bedrohung »persönlicher Sicherheit (…) nicht auf einzelne Landesteile beschränkt« sei und »unabhängig von der Frage« sei, »in welchen Landesteilen noch Sicherheitsrisiken durch Kampfhandlungen und Terrorismus bestehen«. Auch vormals der Regierung nahestehende Syrer seien betroffen. Zu Haftbedingungen in Syrien hält die Bundesregierung unter Berufung auf Menschenrechtsorganisationen und einen UN-Report fest: »Gefangene werden auf engstem Raum zusammengepfercht, Leichen mitunter erst nach ...