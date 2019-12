Im August 1964 stand in einer Teilauflage des Spiegel, dass die Wochenzeitung Rheinischer Merkur mit den folgenden Worten für sich geworben habe: »Ein verbilligtes Jahresabonnement kostet DM 36,–, also kein allzu großer Betrug.« In der Woche darauf war in der Spiegel-Hausmitteilung zu lesen, dass alle Druckmaschinen angehalten worden seien, damit das Wort »Betrug« in »Betrag« umgeändert werden konnte. Die Texte durchliefen damals sechs Kontrollinstanzen, und wer einen fünfzig oder sechzig Jahre alten Spiegel liest, wird tatsächlich Mühe haben, einen Rechtschreibfehler darin zu entdecken.

Heute nimmt man’s nicht mehr so genau. »Ein Mal muss von der Leyen noch zittern«, meldete Spiegel online am 21. November 2019 – in der irrigen Annahme, dass das Wort »einmal« die Rechtschreibreform nicht überlebt hab...