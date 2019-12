Stahlknechts Reueshow

Er mimt den netten Kumpel bei Seniorentreffen und lässt sich gerne mit dem Sportlernachwuchs für die Lokalpresse ablichten: Der aus Niedersachsen stammende Jurist Holger Stahlknecht legt seit Beginn der 1990er Jahre eine steile Karriere in der sachsen-anhaltischen CDU hin. Seit 2011 ist er Innenminister, vor einem Jahr wählte ihn seine Partei zum Landeschef. Stahlknecht gilt als Schwiegermutterliebling und Strippenzieher über seinen eigenen Parteiverband hinaus. Nur manchmal geht sein Spagat zwischen »Law and Order« und freundlichem Kümmerer, zwischen rechtsaußen und gemäßigt, etwas daneben. Das zeigte aktuell die Causa Rainer Wendt. Doch Glück gehabt: Gut die Hälfte seiner Fraktion sprach Stahlknecht am Freitag das Vertrauen aus.

Der Innenminister hatte Wendt – seit zwölf Jahren Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, CDU-Mitglied und bekannt für Liebäugeleien mit Rechtsaußen sowie ausländerfeindliche Parolen – nach Sachsen-Anhalt holen und zum Staatssek...