»HIV ist unter Therapie nicht übertragbar«

Am gestrigen Sonntag fand der Welt-AIDS-Tag statt. Wofür steht dieser Tag?

Der 1. Dezember ist der Tag der Solidarität mit HIV-positiven Menschen. Das große Ziel besteht darin, Diskriminierung entgegenzutreten und allen Betroffenen Zugang zur Therapie zu verschaffen. Menschen mit HIV können heute leben wie alle anderen und alt werden. Aber Zurückweisung, Schuldzuweisungen und Benachteiligungen machen ihnen das Leben oft noch immer schwer. Wir wollen erreichen, dass man mit HIV in allen Lebensbereichen ganz selbstverständlich leben kann – egal ob im Job, in Freizeit, in der Familie oder beim Daten.

Viele Menschen haben bei dem Thema große Ängste. Ist das nicht nachvollziehbar?

Selbstverständlich, und darüber muss man dann reden. Ängste lassen sich ausräumen. Sie sind fast alle unbegründet. Das ist das Schöne: Erleichterung und Entspannung sind möglich und gut für alle.

Wie viele Menschen sind aktuell in Deutschland mit HIV infiziert?

Knapp 88.000 – und gut...