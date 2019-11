Der Tag, nach dem es nicht besser wurde

Wie hätte der 1983 in Stuttgart geborene Patrick Bauer über den 4. November 1989 in Ostberlin anders schreiben können denn aus zweiter Hand? Sehr wahr. Aber er tat es, wie sich zeigt, mit Bravour. Was er über jene »fröhlich-freie DDR-Demonstration« festhielt, wirkt authentisch, stößt mitten ins Geschehen. Man hört Gerhard Schöne sein Lied »Mit dem Gesicht zum Volke« singen, sieht die Menschenmenge mit zündenden Spruchbändern den Alexanderplatz beleben und Hans-Eckardt Wenzel zur Gitarre greifen, um die »geheimen Männer« zu preisen, die »guten Seelenkenner, die stets im Dunkeln bleiben, pünktlich die Berichte schreiben …«

Man spürt den »Wind of Change« durch die Fenster wehen, die »einer aufgestoßen« hat, wie Stefan Heym in seiner Rede anhebt, und ist von der Vernunft einer Christa Wolf beseelt, die von einem Sozialismus träumt, aus dem »keiner weggeht«. Man erlebt den Auftritt des Ex-Auslandsgeheimdienstchefs Markus Wolf, der der DDR-Führung die Scheinwel...