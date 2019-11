Nebensache Datenschutz

Es sind nicht nur Cyberkriminelle, die dafür verantwortlich sind, wenn sensible Informationen in falsche Hände geraten. Häufig genug reicht Fahrlässigkeit bereits aus. Der jungen Welt liegen nun exklusiv Informationen zu Hunderten Datenpannen in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen vor, die von betroffenen Firmen und Organisationen zwangsweise oder freiwillig bei Datenschutzbehörden gemeldet wurden. Dabei fällt auf: Es sind weniger spektakuläre »Hacks« als vielmehr alltägliche Fahrlässigkeiten, die zu unzähligen Vorfällen dieser Art führen.

So enthält eine Liste der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen, Helga Block, Kurzbeschreibungen von Fällen, die zwischen dem 1. Januar und dem 9. Mai 2019 erfasst wurden. Auf 24 Seiten werden Datenverluste aufgeführt. Gemeldet wurde etwa im April ein »Zugriff auf personenbezogene, teils dienstliche, teils private Kontaktdaten (ca. 10.000) mittels S...