Anfang der 70er veröffentlichte der österreichische Autor Karl Wiesinger als Landwirt Max Maetz einen Bauernroman. Dieser verdeckten Performance widmet sich Claudia Gschweitl im Feature »Weilling Land und Leute – Der literarische Aktionismus des Karl Wiesinger alias Max Maetz« (ORF 2019; Di., 16 Uhr, ORF Ö 1).

Alle Räder stehen still, wenn der Strom ausfällt: Die Versorgung mit Elektrizität wird heute digital gemanagt, was nicht nur positive Seiten hat. Inga Lizengevic untersucht in »Blackout um 0.00 Uhr – Die Ukraine als Testgelände für den Cyberkrieg« (DLF/SWR 2019; Di., 19.15 Uhr, DLF), wie sich die Nationen der Welt rüsten, um sich gegenseitig den Strom abzustellen. Mit Hilfe von Geheimdienstakten erkundet Senta Höfer in »Die Akte Hanna – Ein Leben im Blick der Securitate« (DLF Kultur 2019; Di., 22 Uhr, DLF Kultur) die eigene Kindheit, Ulrich Gerhardt präsentiert tags darauf in »England ist anders – Herr Siebeck bereist die Insel« (DLF Kultur 2019; ...