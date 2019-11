Saudi-Arabiens Vietnam

Am 14. September 2019 wurden zwei der ertragreichsten saudiarabischen Ölfelder von etwa zehn Drohnen getroffen. Die saudische Ölproduktion brach aufgrund der schweren Beschädigung der Anlagen um die Hälfte ein, der Ölpreis schnellte in die Höhe, und nicht nur in den Golfstaaten, sondern auch in den westlichen Industrienationen machte sich Panik breit. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass sich Riad und seine Verbündeten mit ihrer völkerrechtswidrigen Invasion im Jemen verkalkuliert hatten. Nach Aussage des heutigen Kronprinzen und damaligen Verteidigungsministers der Golfmonarchie, Mohammed bin Salman, sollte der Krieg gegen das Nachbarland nur wenige Monate andauern und zu einer vollständigen Niederlage der große Teile des Landes kontrollierenden Ansarollah (»Huthis«) führen. Statt dessen machten die Angriffe auf die Ölfelder Abkaik und Churais genau wie die Gefangennahme Hunderter saudischer Soldaten und die Erbeutung von Waffen und Panzern in d...