»Von den heutigen Debatten keine Ahnung«

Im Rahmen des Landesprogramms »Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus« hat das Innenministerium die Schulkampagne »Aufgeklärt statt autonom« gestartet. Sie soll gegen einen vermeintlichen Linksextremismus an Schulen vorgehen. Was halten Sie davon?

Nichts, denn wir haben derzeit drängende, gesellschaftliche Probleme, die jetzt an Schulen bearbeitet werden müssen. Es ist wichtig, über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus zu diskutieren. Und auch der Klimawandel ist ein relevantes Thema, wie man an den wöchentlichen Aktionen im Zusammenhang mit »Fridays for Future« sehen kann.

Anlass, sich jetzt aktiv mit einem Thema wie »Linksextremismus« zu beschäftigen, gibt es nicht; zumal die Zeit knapp ist, um einen umfangreichen Unterrichtsstoff zu bewältigen. Abgesehen davon ist das Projekt mit schwerwiegenden qualitativen Mängeln behaftet.

Sie konnten es bereits unter die Lupe nehmen?

Materialien sind bereits im Internet verfügbar. An einigen Schulen...