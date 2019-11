»Auch Vernetzung in die Breite ist wichtig«

Am 29. und 30. November findet ein Krankenhaus-Bewegungsratschlag in der Bundeszentrale der Gewerkschaft Verdi in Berlin statt. Wer trifft sich dort?

Vor allem Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Aktive aus Krankenhäusern und Solidaritätsbündnissen. Eingeladen sind alle, die sich beraten und ihre verschiedenen lokalen Kämpfe für eine gesetzliche Personalbemessung, gegen die Ökonomisierung im Krankenhaus, nicht zuletzt durch das System der Fallpauschalen, sowie für den Erhalt oder gar den Ausbau einer bedarfsgerechten Infrastruktur vernetzen wollen.

Sie engagieren sich im »Düsseldorfer Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus«. Mit welchen Erwartungen fahren Sie nun zu dem Treffen nach Berlin?

Wir sehen den Ratschlag als Gelegenheit, aus Erfahrungen zu lernen, Entwicklungen und Kräfteverhältnisse zu bilanzieren und uns über nächste Schritte auszutauschen. So hat die Bewegung gerade auch in den letzten zwei Jahren manchen Teilerfolg errungen und di...