Big Brother trägt Zalando

Europas größter Onlinemodehändler Zalando steckt seine Beschäftigten in Schubladen – so wie Socken, T-Shirts oder Unterhosen. Je nachdem, ob und wie sehr sie spuren, bekommen sie ein Etikett verpasst: als Low-, Good- oder Top-Performer. Bei Wohlgefallen gibt es mehr Geld, bei Missfallen droht der Rauswurf. Na und, kennt man doch alles schon? Nicht ganz. Denn neu an der Methode ist, dass nicht das Management über die Belegschaft richtet, sondern diese über sich selbst. Zum Einsatz kommt dabei eine Software namens Zonar. Mit ihr müssen die Mitarbeiter Stärken und Schwächen ihrer Kollegen bewerten, woraus ein Algorithmus individuelle Zahlenwerte errechnet. Forscher von der Berliner Humboldt-Universität haben die Vorgänge zwei Jahre lang untersucht. Dabei identifizierten sie ein »sehr umfassendes, quasi panoptisches System der Leistungskontrolle«.

Zonar operiert nach dem Vorbild von Internetratings, mit denen Kunden Produkte beurteilen und benoten. Mit dem Vo...