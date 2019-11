Am Schluss die »Internationale«

Zweifel gab es nicht, Rückschläge waren nicht vorgesehen. In den 70er und 80er Jahren verkündete Radio Tirana in 22 Sprachen, dass »die marxistisch-leninistische Weltbewegung wächst und erstarkt«. So lautete der Titel einer Sendereihe, die über Jahrzehnte Woche für Woche ausgestrahlt wurde. Gefeiert wurden die Erfolge ruhmreicher Bruderparteien, bis Ende der 70er Jahre vor allem die der KP Chinas und ihr folgenden maoistischen Parteien und Gruppen. Als Feinde hingegen galten – noch vor Kapitalisten und Militaristen aus dem Westen – die »Revisionisten«. Da wurde die SED der DDR als »sozialfaschistische bürgerliche Partei« attackiert, in der DKP hatten demnach »unverbesserliche Opportunisten, Antimarxisten und Todfeinde des Kommunismus« das Sagen. Das von Enver Hoxha geführte Albanien war dagegen das »Leuchtfeuer des Sozialismus in Europa«.

Regelmäßige deutschsprachige Programme aus der Sozialistischen Volksrepublik Albanien gab es seit 1964. Vier Jahre spä...