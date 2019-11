Der »Business Plot«

Am 20. November 1934 machten der Philadelphia Record und die New York Post mit der gleichen Titelgeschichte auf: Der in vielen Kolonialkriegen der Vereinigten Staaten hochdekorierte Generalmajor Smedley D. Butler war von einer Gruppe New Yorker Banker gefragt worden, ob er eine faschistische Bewegung anführen würde, um in den Vereinigten Staaten eine Diktatur nach italienischem Vorbild zu errichten. Butler, der auch als ziviler Polizeichef 1924/25 in ­Philadelphia im Kampf gegen Prohibitionsvergehen bekannt geworden war, machte genau in jenen Tagen seine Aussage vor dem ­Kongresskomitee zu »unamerikanischen Umtrieben«, damals noch das McCormack-Dickstein-Komitee genannt. Jenes Gremium, welches später durch Hexenjagden gegen vermeintliche und tatsächliche Kommunisten berüchtigt wurde, hatte in den 1930er Jahren noch die Aufgabe, sowohl linke wie auch rechte Verschwörungen gegen das etablierte System in den USA aufzudecken. Trotz dieser Zielsetzung verfügte...