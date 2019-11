»Sie ist ihrem Gewissen gefolgt«

An diesem Sonnabend verleiht Ihre Stiftung in der Kulturbrauerei in Berlin den »Blue Planet Award« 2019 an die indische Menschenrechts- und Umweltaktivistin Rachna Dhingra und die selbstverwaltete Sambhavna-Trust-Klinik in Bhopal. Warum ist die Wahl auf sie gefallen?

Sie hat sich herausragend für die Opfer und Hinterbliebenen der Chemiekatastrophe von Bhopal eingesetzt. Sie tritt bis heute konsequent und ausdauernd dafür ein, dass die Verantwortlichen des Chemiekonzerns Dow Dupont zur Verantwortung gezogen werden und das vergiftete Grundwasser gereinigt wird. Dafür erduldete sie Inhaftierungen, Drohungen und Schikanen. In der selbstorganisierten Sambhavna-Klinik erhielten Tausende Betroffene rudimentäre Gesundheitsversorgung, die ihnen der indische Staat und Dow verweigerten.

Was genau ist damals in Bhopal geschehen?

In der Nacht auf den 3. Dezember 1984 traten große Mengen des hochgiftigen Gases Methylisocyanat aus einer Pestizidfabrik der Firma Union Ca...