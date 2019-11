Bundeswehr-Gelöbnisse: Erst Tschingderassa, dann Bum!

In der Bundesrepublik sind in dieser Woche flächendeckend öffentliche Gelöbnisfeiern für Bundeswehrrekruten veranstaltet worden. Ich habe mir die Live-Übertragung vom Reichstag in Berlin im Fernsehen angesehen. Man entwickelt als Nachkomme von Isonzoschlacht-, Holocaust- und Korea-Veteranenahnen zwangsläufig sonderbare Vorlieben.

Zwischen authentisch kaiserdeutschen Marschmusikmusikeinlagen hielt der Hausherr, Bundesreichstagspräsident Wolfgang Schäuble, eine Rede. Sie war sehr einfach und kurz gehalten, damit die Deppen in Uniform auch etwas verstehen, und wegen Schäubles Sprachfehler auch recht unterhaltsam. Schade, dass in »Wollt ihr den totalen Krieg?« kein »S« drin ist. Der Inhalt kurz zusammengefasst: Die Nachfolgerin der Wehrmacht ist eine Parlamentsarmee, was heißt, sie überfällt Nachbarländer nur noch auf Beschluss der Bundestags. So wie 1999 Jugoslawien.

Als die Regierung in den Neunzigern damit anfing, in Berlin Bundeswehr-Gelöbnisse durchzufüh...