Die Kunst und ihre Opfer

Wie bereits der Titel andeutet, kreist »Porträt einer jungen Frau in Flammen« um Bilder und das Bildermachen. In der knappen Rahmenhandlung ist die Protagonistin Marianne (Noémie Merlant) beim Malunterricht zu beobachten, den sie jungen Frauen erteilt. Die Titelsequenz streut Großaufnahmen von Händen ein, die mit suchenden Gesten Kohlestriche auf Papier setzen. Und in ähnlichen Einstellungen ist später zu sehen, wie eine Leinwand grundiert wird und darauf sukzessive das Porträt der zweiten Hauptfigur entsteht.

Der Plot ist 1770 auf einer bretonischen Insel angesiedelt, wo Marianne im Auftrag einer namenlos bleibenden Herzogin (Valeria Golino) deren Tochter Héloïse (Adèle Haenel) heimlich malen soll. Das Bild soll Héloïses Heirat mit einem reichen Mailänder besiegeln und nicht zuletzt ihrer verwitweten Mutter ein angenehmeres Leben, fern vom kalten Schloss auf dem in trübes Herbstlicht gehüllten Felseneiland, bescheren. Ursprünglich hatte die Herzogin eine...